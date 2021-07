Salon-de-Provence Abbaye de Sainte Croix Bouches-du-Rhône, Salon-de-Provence Sonates à l’Abbaye Abbaye de Sainte Croix Salon-de-Provence Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Abbaye de Sainte Croix, le lundi 2 août à 12:00

Le saviez-vous ? Daishin Kashimoto, japonais né à Londres, a remporté à 14 ans le premier prix du Concours Menuhin, et est devenu, en 2009, premier violon de l’Orchestre Philharmonique de Berlin. Il donne réguliérement de par le vaset monde des concerts en duo ou trio avec Eric Le Sage. Johannes Brahms (1833-1897) Sonate pour violon n°2 opus 100 Robert Schumann (1810-1856) Sonate n°2 Daishin Kashimoto violon Eric Le Sage piano Tarif : 35 € Optez pour le déjeuner gastronomique : 2 formules 35 € / 45 €

30€ / Déjeuner Gastronomique 35 – 45€

