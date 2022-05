Sonars tapes (live trio) + Laurent Chauvaud (conférence) Brest, 10 mai 2022, Brest.

Sonars tapes (live trio) + Laurent Chauvaud (conférence) Place des machines Les Ateliers des Capucins Brest

2022-05-10 – 2022-05-10 Place des machines Les Ateliers des Capucins

Brest Finistère

Sonars Tapes vous transporte dans un univers, qui contrairement à ce qu’affirmait le commandant Cousteau, n’a rien du fameux monde du silence. Bien au contraire. C’est un véritable chorus de sons qui s’agite : les vagues, la pluie, les frottements d’antennes des crustacés, le mouvement de l’eau mais aussi les moteurs de bateaux, l’empreinte de l’homme et les crissements d’icebergs qui témoignent d’une catastrophe écologique en cours. Pour donner un écho à ces recherches sonores et sous-marines, le laboratoire BeBEST* du CNRS a eu l’idée de faire appel à des artistes, donnant ainsi naissance au projet SONARS en 2018. Une résidence au long cours, jalonnée de rencontres, de créations et de voyages.

Durant des semaines, François Joncour a observé et interrogé les scientifiques sur leurs pratiques professionnelles, leurs pensées et leurs goûts musicaux. De ces rencontres sont nés des « portraits sonores ». Chaque morceau est une porte ouverte sur une personnalité, une esthétique, associées à des sons capturés par des hydrophones, de l’océan Arctique à la rade de Brest. Au cœur de ces portraits, les instruments acoustiques et électroniques rentrent en collision avec le son de la banquise qui se déchire, celui d’une langouste qui communique ou, encore, le son d’un morse en plein festin… Ces compositions cherchent alors à créer une harmonie nouvelle entre un réel tragique – celui d’un monde qui se défait sous nos oreilles- et les mélopées que ce réel suggère.

Sur scène, ces morceaux seront portés en trio, avec François Joncour aux machines et à la guitare rejoint par le violon sonique de Mirabelle Gilis (Miossec, Les Amirales) et la batterie métronymique et expressive de Bertrand James (Totorro, La Battue).

Entrée libre, dans la limite des places disponibles.

contact@ateliersdescapucins.fr +33 2 98 37 36 00 https://www.ateliersdescapucins.fr/fr

Sonars Tapes vous transporte dans un univers, qui contrairement à ce qu’affirmait le commandant Cousteau, n’a rien du fameux monde du silence. Bien au contraire. C’est un véritable chorus de sons qui s’agite : les vagues, la pluie, les frottements d’antennes des crustacés, le mouvement de l’eau mais aussi les moteurs de bateaux, l’empreinte de l’homme et les crissements d’icebergs qui témoignent d’une catastrophe écologique en cours. Pour donner un écho à ces recherches sonores et sous-marines, le laboratoire BeBEST* du CNRS a eu l’idée de faire appel à des artistes, donnant ainsi naissance au projet SONARS en 2018. Une résidence au long cours, jalonnée de rencontres, de créations et de voyages.

Durant des semaines, François Joncour a observé et interrogé les scientifiques sur leurs pratiques professionnelles, leurs pensées et leurs goûts musicaux. De ces rencontres sont nés des « portraits sonores ». Chaque morceau est une porte ouverte sur une personnalité, une esthétique, associées à des sons capturés par des hydrophones, de l’océan Arctique à la rade de Brest. Au cœur de ces portraits, les instruments acoustiques et électroniques rentrent en collision avec le son de la banquise qui se déchire, celui d’une langouste qui communique ou, encore, le son d’un morse en plein festin… Ces compositions cherchent alors à créer une harmonie nouvelle entre un réel tragique – celui d’un monde qui se défait sous nos oreilles- et les mélopées que ce réel suggère.

Sur scène, ces morceaux seront portés en trio, avec François Joncour aux machines et à la guitare rejoint par le violon sonique de Mirabelle Gilis (Miossec, Les Amirales) et la batterie métronymique et expressive de Bertrand James (Totorro, La Battue).

Entrée libre, dans la limite des places disponibles.

Place des machines Les Ateliers des Capucins Brest

dernière mise à jour : 2022-04-27 par