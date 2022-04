Sönar avec Oua-Anou Diarra Caen, 23 avril 2022, Caen.

Sönar avec Oua-Anou Diarra Bibliothèque Alexis de Tocqueville 9 cours Caffarelli Caen

2022-04-23 16:00:00 – 2022-04-23 Bibliothèque Alexis de Tocqueville 9 cours Caffarelli

Caen Calvados

La bibliothèque Alexis de Tocqueville et le Cargö s’associent pour un concert suivi d’une rencontre de l’artiste.

Empreint de nombreux genres musicaux et avec un regard définitivement contemporain, Oua-Anou Diarra est en dialogue constant avec ses instruments. Des instruments traditionnels d’Afrique de l’Ouest que cet artiste personnifie avec une grande sensibilité. Il s’affranchit des frontières musicales, permettant ainsi un croisement d’identités, de facettes et d’humeurs lointaines. Écoutons-le converser avec ses instruments, laissons-le nous emmener dans ses contrées énigmatiques pour repartir avec l’émotion, l’empreinte d’une fusion et d’une identité artistique bien à lui.

Crédits photo : Virginie Meigne

dernière mise à jour : 2022-04-02 par