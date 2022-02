SONAM UHEL ! (MUSIQUE) Médiathèque de Sainte-Anne-d’Auray Sainte-Anne-d’Auray Catégories d’évènement: Morbihan

Sainte-Anne-d'Auray

SONAM UHEL ! (MUSIQUE) Médiathèque de Sainte-Anne-d’Auray, 30 mars 2022, Sainte-Anne-d’Auray. SONAM UHEL ! (MUSIQUE)

Médiathèque de Sainte-Anne-d’Auray, le mercredi 30 mars à 11:15 Gratuit

Musique et chants bretons par les élèves de l’Académie de Musique et d’Arts Sacrés de Sainte-Anne-d’Auray. Médiathèque de Sainte-Anne-d’Auray 11 rue de Vannes, 56400 Sainte-Anne-d’Auray Sainte-Anne-d’Auray Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-30T11:15:00 2022-03-30T12:45:00

Détails Catégories d’évènement: Morbihan, Sainte-Anne-d'Auray Autres Lieu Médiathèque de Sainte-Anne-d'Auray Adresse 11 rue de Vannes, 56400 Sainte-Anne-d'Auray Ville Sainte-Anne-d’Auray lieuville Médiathèque de Sainte-Anne-d'Auray Sainte-Anne-d’Auray Departement Morbihan

Médiathèque de Sainte-Anne-d'Auray Sainte-Anne-d’Auray Morbihan https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sainte-anne-dauray/

SONAM UHEL ! (MUSIQUE) Médiathèque de Sainte-Anne-d’Auray 2022-03-30 was last modified: by SONAM UHEL ! (MUSIQUE) Médiathèque de Sainte-Anne-d’Auray Médiathèque de Sainte-Anne-d'Auray 30 mars 2022 Médiathèque de Sainte-Anne-d'Auray Sainte-Anne-d’Auray Sainte-Anne-d'Auray

Sainte-Anne-d’Auray Morbihan