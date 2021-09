Saint-Denis le 6b île de France, Saint-Denis Soñal Sinor et u2p050 le 6b Saint-Denis Catégories d’évènement: île de France

Le samedi 2 octobre 2021

Protozoa – Installation / Vidéo / Exposition / Performance / Musique La compagnie d’art vivant Soñal Sinor et le studio de création d’art numérique u2p050 investissent le 6b, le samedi 2 octobre prochain. Pendant un an, 23 artistes européens se sont réunis pour faire naître Protozoa, une création polymorphe entre arts vivants et arts numériques. Une nuit de créations sonores in-situ, projections, concerts, exposition, pièces courtes de danse pour se plonger dans le dispositif sensoriel de cet univers biomachinique. Tout au long de la soirée, vous serez invités à naviguer entre les machines et les interprètes qui ont permis de composer le rythme unique et pluricellulaire de Protozoa. Une expérience organique au cœur des vivants. Plus d’informations : https://fb.me/e/1HUexupOY Protozoa

En partenariat avec : Ville de Saint-Denis. Mairie du 19e, Beaux-Arts de Paris, Machine du Moulin Rouge, Landy Sauvage, Chapiteau Rajganawak, Gare Expérimentale, Cinq du Cent-Quatre.

