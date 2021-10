SOÑADERO Le Baiser Salé, 3 novembre 2021, Paris.

Un latin-jazz frais et énergique, interprété par un quintet parisien en quête de nouveaux horizons !

PAUL DE ROBILLARD guitare/compos, HENRI PEYROUS sax/clarinette, ELAINE BEAUMONT cbasse, ELOAN HABER percus, LUCAS DAUCHEZ batterie

Musicien touche-à-tout et initialement autodidacte, très actif sur la scène parisienne, Paul de Robillard multiplie les collaborations, les enregistrements et les tournées avec des projets aux esthétiques variées tout en développant de plus en plus sa passion croisée pour le jazz et les musiques latines à travers son propre quintet Soñadero. Fortement influencé par les traditions du son cubain et des descargas new-yorkaises, Soñadero joue avec les motifs polyrythmiques, les tourneries et le folklore caribéen à travers des pièces musicales évolutives. Festive ou énigmatique, parfois romantique, sa musique transcende cette tradition tout en mettant l’improvisation au centre du jeu.

Le Baiser Salé 58 rue des Lombards Paris 75001

