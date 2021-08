Toulouse Salle Nougaro Haute-Garonne, Toulouse Sona Jobarteh Salle Nougaro Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Sona Jobarteh Salle Nougaro, 12 mai 2022, Toulouse. Sona Jobarteh

du jeudi 12 mai 2022 au vendredi 13 mai 2022 à Salle Nougaro

### Musique du Monde La kora, une harpe d’Afrique de l’Ouest à 21 cordes, est traditionnellement jouée par des griots masculins ou des musiciens héréditaires, mais jamais par des femmes. [Sona Jobarteh](https://sonajobarteh.com) a décidé de changer les règles. Elle joue en faisant preuve d’une musicalité élégante et complexe. Sona est également une excellente chanteuse, menant un groupe expérimenté composé de quatre musiciens. Sona a rapidement atteint un succès international après la sortie de son premier album _Fasiya_ (Héritage) acclamé par la critique. ### Plus d’infos [Site de la Salle Nougaro](http://www.sallenougaro.com/spip.php?article357) //www.youtube.com/embed/PtmmlOQnTXM ![]() ### Infos pratiques Jeudi 12 (complet) et vendredi 13 mai à 20h30

De 17 € à 19 €

Culture Salle Nougaro 20 Chemin de Garric, 31200 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-12T20:30:00 2022-05-12T22:30:00;2022-05-13T20:30:00 2022-05-13T22:30:00

