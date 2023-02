SONA JOBARTEH LA KORA AU FEMININ ESPACE GERARD PHILIPE, 24 mars 2023, ST ANDRE LES VERGERS.

SONA JOBARTEH LA KORA AU FEMININ ESPACE GERARD PHILIPE. Un spectacle à la date du 2023-03-24 à 20:30 (2023-03-24 au ). Tarif : 19.3 à 19.3 euros.

L’UNE DES PREMIÈRES FEMMES À JOUER DE LA KORA. Sona Jobarteh est née dans l’une des cinq principales familles Griot, en Gambie. La Kora est traditionnellement jouée par les hommes, jamais par les femmes. Sona est la femme qui a décidé de changer les règles. Reconnue pour ses talents de musicienne, sa voix captivante, ses mélodies contagieuses et sa grâce sur scène, Sona s’est rapidement hissée sur la scène internationale … Sona et sa musique ont la capacité unique de toucher des publics de tous horizons et de toutes cultures. Sur scène, sa voix chaude et les sonorités envoûtantes de cet instrument aux 21 cordes font corps et vibrent à l’unisson. La musicienne et ses acolytes transmettent avec ferveur les rythmes fascinants et les mélodies ensorcelantes d’Afrique de l’Ouest. « Au moment où ses pouces effleurent les cordes, il se produit autour d’elle comme une libération. Les premières notes vous emmènent, les suivantes vous bercent. Le temps, lui, reste suspendu. […] Le Monde Sona JOBARTEH Sona JOBARTEH

ESPACE GERARD PHILIPE ST ANDRE LES VERGERS 22 avenue Maréchal Leclerc Aube

