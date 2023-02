SON VALENTIN COMEDIE DU FINISTERE BREST Catégories d’Évènement: Brest

SON VALENTIN COMEDIE DU FINISTERE, 9 février 2023, BREST. Un spectacle à la date du 2023-02-12 (2023-02-09 au ) 17:30. Tarif : 20.0 à 20.0 euros. 14 Février… Tout devait être parfait pour la Saint Valentin. Mais quand les copines s'en mêlent … ? Organiser une surprise pour sauver son mariage ça peut être une bonne idée mais ça peut aussi vite tourner au cauchemar. Entre décoration ratée, doutes, secrets et vérités, la soirée laisse place aux règlements de compte. Amour et amitié font 'ils bon ménage ? Peuvent 'ils résister au temps et aux mensonges ? Et le Valentin dans tout ça ? Une comédie romantique ou pas, qui parle avec humour de problèmes de filles : Amour, sexe et trahisons!

Lieu COMEDIE DU FINISTERE Adresse 25 RUE DE PONTANIOU Ville BREST Tarif 20.0-20.0

