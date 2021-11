SON SPATIALISÉ : INSTALLATION SONORE Le Mans, 27 janvier 2022, Le Mans.

Installation sonore, dans le cadre Le Mans Sonore

Lieu : Laboratoire d’Acoustique de l’Université du Mans (LAUM), salle semi-anéchoïque

Du jeudi 27 au samedi 29 janvier, de 15h à 19h

Gratuit, entrée libre

Tout public

Proposé par Le Mans Université

Dans le cadre de la Biennale, l’œuvre Extrapolation de la campagne » composée par Jean-Basile Sosa sera diffusée dans la chambre semi-anéchoïque du LAUM.

Ce travail de composition s’est fait en collaboration scientifique avec Sébastien Ollivier et Pierre Lecomte, maîtres de conférences au Laboratoire d’Acoustique de Mécanique des Fluides et d’Acoustique de l’Ecole Centrale de Lyon. Pierre Lecomte a notamment une expertise en synthèse de champs sonores et il développe la suite de greffons ambitools utilisés pour la spatialisation ambisonique. Ces outils ont été adaptés pour être intégrés dans la chaîne de travail audionumérique de Jean-Basile Sosa, pour répondre à ses besoins techniques et compositionnels.

Cette œuvre sera diffusée sur un système de restitution 22.2 permettant à l’auditeur de vivre une expérience d’immersion sonore.

Biennale Le Mans Sonore

