« Son Parfum d’Avalanche » par la Cie Memso Théâtre en Miettes, 2 mars 2022, Bègles.

« Son Parfum d’Avalanche » par la Cie Memso

du mercredi 2 mars au samedi 5 mars à Théâtre en Miettes

D’ordinaire, on dit aux enfants de ne pas rester dans leur bulle. Tyrse, Ezir et Azou, petits bébés espiègles, n’ont pas le choix. Coupés du monde par des parois de verre, ils ne peuvent que se voir et s’entendre. Mais la tentation du dehors est trop forte : ils désirent rencontrer les enfants qui chantent sous leur fenêtre et jouer dans la neige avec eux. A peine sortis de leurs prisons toutes rondes, ils partent à la découverte de continents jusqu’alors interdits, territoires immenses qui s’ouvrent désormais : l’amour, l’amitié, la peau et le corps des autres qui exacerbent leurs sensations. **Pièce écrite par Dominique Paquet. L’auteure sera présente pour un bord de scène vendredi 04 février à 19h et samedi 05 février à 14h30.**

tarif enfant 8 euros / adultes 12 euros / réduit 10 euros

D’ordinaire, on dit aux enfants de ne pas rester dans leur bulle. Tyrse, Ezir et Azou, petits bébés espiègles, sont coupés du monde par des parois de verre : ils ne peuvent que se voir et s’entendre.

Théâtre en Miettes 2 rue du Prêche Bègles gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-02T14:30:00 2022-03-02T15:30:00;2022-03-04T19:00:00 2022-03-04T20:00:00;2022-03-05T14:30:00 2022-03-05T15:30:00;2022-03-05T19:00:00 2022-03-05T20:00:00