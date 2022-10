SON OF A GLITCH – INSTALLATION D’ART NUMÉRIQUE Castries, 14 octobre 2022, Castries.

SON OF A GLITCH – INSTALLATION D’ART NUMÉRIQUE

Rue du Château Castries Hrault

2022-10-14 – 2022-10-16

Castries

Hrault

A partir de télévisions défectueuses, Cécile Mella et Hervé Villechenoux créent in situ des installations immersives et évolutives baignées d’une lumière feutrée, colorée, aux allures d’aurore.

A la confluence des arts numériques, de l’installation en volume, de la scénographie et de la photographie, l’exposition Son of a Glitch est une recherche sur notre rapport à l’image et au support qui l’incarne le mieux dans notre vie actuelle : les écrans.

Célébration de l’erreur et de l’imprévisible qui s’inscrit dans la lignée du Glitch Art, mais aussi discours écologique qui prend pour matière première l’objet rebut et l’obsolescence programmée.

Avec la DRAC Occitanie et Emmaüs Montpellier.

Entrée libre

Castries

