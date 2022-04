Son œil dans ma main. Algérie 1961-2019. Raymond Depardon / Kamel Daoud L’Institut du Monde Arabe Paris Catégories d’évènement: île de France

Son œil dans ma main. Algérie 1961-2019. Raymond Depardon / Kamel Daoud L'Institut du Monde Arabe, 7 avril 2022, Paris. Du mardi 08 février 2022 au dimanche 17 juillet 2022 :

. payant Tarif plein 8 € Tarif réduit 6€ Tarif – de 26 ans 4€

À l’approche du 60e anniversaire de l’indépendance de l’Algérie, l’exposition « Son œil dans ma main. Algérie 1961-2019. Raymond Depardon / Kamel Daoud » offre un témoignage unique sur l’Algérie en 1961 puis en 2019, à travers le regard de deux grands artistes : l’un français, cinéaste et photographe, revisitant ses photos d’Algérie ; l’autre algérien, journaliste et écrivain, né en 1970, après l’indépendance de son pays. Raymond Depardon photographie ce qu’il voit à la jonction de ce qu’il ne voit pas. Je regarde ce que je ne vois pas, en croyant savoir ce que cela signifie. Son œil dans ma main. Son corps est ma mémoire. Ce qui m’intéresse chez le photographe, c’est son corps, son errance, son voyage : je me glisse en lui, j’épouse ses mouvements,son regard, sa culture, ses préjugés peut-être, mais aussi sa singularité. Errance de déclic en déclic.

Kamel Daoud, extrait du livre « Son œil dans ma main. Algérie 1961-2019 », Barzakh/Images Plurielles, 2022 L'Institut du Monde Arabe 1 rue des Fossés-Saint-Bernard 75005 Paris

