Son Moeun Project, un voyage onirique au 38Riv 38Riv Jazz Club Paris, vendredi 22 mars 2024.

Le vendredi 22 mars 2024

de 21h30 à 22h30

de 19h30 à 20h30

.Tout public. payant

Tarif en ligne : 20 à 25 euros

Tarif sur place : 23 à 28 euros

Jazz, compositions originales — Le « Son Moeun Project » nous invite à voyager dans des paysages sonores contemplatifs et oniriques, où la poésie intimiste des mélodies entre en résonance avec l’immatériel de nos perceptions intérieures.

En 2019, Moeun Son (violon et composition) réunit autour d’elle, Dexter Goldberg (piano), Galindo Cuadra (guitare), Florent Allirot (contrebasse) et Gabriel Ferrari (batterie), pour former le « Son Moeun Project ». Ce collectif de musiciens aux diverses influences propose une expérience musicale à l’intersection du jazz, du folk, des musiques traditionnelles, et du lyrisme classique, dans un ensemble sonore complice et lumineux.

Moeun Son : violon, compositions

Dexter Goldberg : piano

Galindo Cuadra : guitare

Florent Allirot : contrebasse

Gabriel Ferrari : batterie

38Riv :

Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. Des concerts et jam sessions ont lieu tous les soirs de la semaine.

38Riv Jazz Club 38, rue de rivoli 75004 Paris

Contact : https://billetterie.38riv.com/ +33954273661 contact@38riv.com https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://billetterie.38riv.com/seances/99

