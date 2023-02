Son Mieux DE ROMA, 23 avril 2023, BORGERHOUT.

Son Mieux DE ROMA. Un spectacle à la date du 2023-04-23 à 20:00 (2023-04-23 au ). Tarif : 20.0 à 20.0 euros.

De zevenkoppige band Son Mieux uit Den Haag maakt exact de muziek waar de wereld nood aan heeft: dansbare pop met disco invloeden en arrangementen die rechtstreeks uit de jaren zeventig lijken te komen. Hun tweede album The Mustard Seed kreeg lovende kritieken en leverde de band een Edison Award (de Nederlandse MIA’s) op in eigen land. De Nederlandse band echt leren kennen kan enkel bij hun formidabele live optredens. De energie spat steeds van het podium en stilstaan is geen optie. Zet Son Mieux op een podium en er ontstaat magie!

Votre billet est ici

DE ROMA BORGERHOUT Turnhoutsebaan 286 2140

