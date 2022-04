Son & Lumière sur la cathédrale Orléans, 12 mai 2022, Orléans.

Son & Lumière sur la cathédrale Orléans

2022-05-12 23:00:00 – 2022-07-02 00:00:00

Orléans Loiret Orléans

Venez assister au grand spectacle son et lumière sur la cathédrale Sainte-Croix d’Orléans ! Tout l’été, deux spectacles inédits et gratuits (« Jeanne, étendard de lumière » et « Orléans, ville jardin » créé par les étudiants de l’école des Gobelins) sont projetés pour 1h de son et lumière.

Spectacle Son & Lumière sur la cathédrale d’Orléans.

infos@tourisme-orleans.com +33 2 38 24 05 05 https://www.tourisme-orleansmetropole.com/spectacle-son-et-lumiere

S.Baudu

Orléans

dernière mise à jour : 2022-04-12 par OT ORLEANS