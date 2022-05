Son & Lumière sur la cathédrale Cathérale Sainte-Croix d’Orléans Orleans Catégorie d’évènement: Orléans

Son & Lumière sur la cathédrale Cathérale Sainte-Croix d’Orléans, 3 août 2022, Orleans. Son & Lumière sur la cathédrale

du mercredi 3 août au samedi 3 septembre à Cathérale Sainte-Croix d’Orléans

Venez assister au grand spectacle son et lumière sur la cathédrale Sainte-Croix d’Orléans ! Tout l’été, deux spectacles inédits et gratuits (« Jeanne, étendard de lumière » et « Orléans, ville jardin » créé par les étudiants de l’école des Gobelins) sont projetés pour 1h de son et lumière.

Voir https://www.tourisme-orleansmetropole.com/spectacle-son-et-lumiere

Spectacle Son & Lumière sur la cathédrale d’Orléans. Cathérale Sainte-Croix d’Orléans Place Sainte-Croix, Orleans Orleans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-08-03T22:30:00 2022-08-03T23:30:00;2022-08-04T22:30:00 2022-08-04T23:30:00;2022-08-05T22:30:00 2022-08-05T23:30:00;2022-08-06T22:30:00 2022-08-06T23:30:00;2022-08-07T22:30:00 2022-08-07T23:30:00;2022-08-08T22:30:00 2022-08-08T23:30:00;2022-08-09T22:30:00 2022-08-09T23:30:00;2022-08-10T22:30:00 2022-08-10T23:30:00;2022-08-11T22:30:00 2022-08-11T23:30:00;2022-08-12T22:30:00 2022-08-12T23:30:00;2022-08-13T22:30:00 2022-08-13T23:30:00;2022-08-14T22:30:00 2022-08-14T23:30:00;2022-08-15T22:30:00 2022-08-15T23:30:00;2022-08-16T22:30:00 2022-08-16T23:30:00;2022-08-17T22:30:00 2022-08-17T23:30:00;2022-08-18T22:30:00 2022-08-18T23:30:00;2022-08-19T22:30:00 2022-08-19T23:30:00;2022-08-20T22:30:00 2022-08-20T23:30:00;2022-08-21T22:30:00 2022-08-21T23:30:00;2022-08-22T22:30:00 2022-08-22T23:30:00;2022-08-23T22:30:00 2022-08-23T23:30:00;2022-08-24T22:30:00 2022-08-24T23:30:00;2022-08-25T22:30:00 2022-08-25T23:30:00;2022-08-26T22:30:00 2022-08-26T23:30:00;2022-08-27T22:30:00 2022-08-27T23:30:00;2022-08-28T22:30:00 2022-08-28T23:30:00;2022-08-29T22:30:00 2022-08-29T23:30:00;2022-08-30T22:30:00 2022-08-30T23:30:00;2022-08-31T22:30:00 2022-08-31T23:30:00;2022-09-01T22:30:00 2022-09-01T23:30:00;2022-09-02T22:30:00 2022-09-02T23:30:00;2022-09-03T22:30:00 2022-09-03T23:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Orléans Autres Lieu Cathérale Sainte-Croix d'Orléans Adresse Place Sainte-Croix, Orleans Ville Orleans lieuville Cathérale Sainte-Croix d'Orléans Orleans

Cathérale Sainte-Croix d'Orléans Orleans https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/orleans/

Son & Lumière sur la cathédrale Cathérale Sainte-Croix d’Orléans 2022-08-03 was last modified: by Son & Lumière sur la cathédrale Cathérale Sainte-Croix d’Orléans Cathérale Sainte-Croix d'Orléans 3 août 2022 Cathérale Sainte-Croix d'Orléans Orleans orléans

Orleans