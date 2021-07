Saint-Malo Saint-Malo Ille-et-Vilaine, Saint-Malo Son & Lumière – On m’appelait Jacques Cartier Saint-Malo Saint-Malo Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Saint-Malo

Son & Lumière – On m’appelait Jacques Cartier Saint-Malo, 26 juillet 2021-26 juillet 2021, Saint-Malo. Son & Lumière – On m’appelait Jacques Cartier 2021-07-26 22:30:00 – 2021-08-15 23:30:00 Intra-Muros Fosse aux lions

Saint-Malo Ille-et-Vilaine Saint-Malo L’aventure de la vie de Jacques Cartier, depuis ses souvenirs d’enfance jusqu’aux expéditions vers le Canada, qu’il découvrit et explora.

Ce spectacle original écrit par Isabelle Pirot et réalisé par la société Spectaculaires, restitue une histoire exceptionnelle dont la Ville de Saint-Malo est au cœur. Il entretient les liens historiques d’amitié et de « cousinage » qui unissent la Ville de Saint-Malo au Canada. Avec le soutien de la Fondation Macdonald Stewart et la Société des Amis de Jacques Cartier (Canada). +33 2 99 40 78 04 L’aventure de la vie de Jacques Cartier, depuis ses souvenirs d’enfance jusqu’aux expéditions vers le Canada, qu’il découvrit et explora.

Ce spectacle original écrit par Isabelle Pirot et réalisé par la société Spectaculaires, restitue une histoire exceptionnelle dont la Ville de Saint-Malo est au cœur. Il entretient les liens historiques d’amitié et de « cousinage » qui unissent la Ville de Saint-Malo au Canada. Avec le soutien de la Fondation Macdonald Stewart et la Société des Amis de Jacques Cartier (Canada). dernière mise à jour : 2021-07-20 par

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Saint-Malo Autres Lieu Saint-Malo Adresse Intra-Muros Fosse aux lions Ville Saint-Malo lieuville 48.65096#-2.02359