place sainte Croix, le samedi 7 mai à 22:40

Une création originale proposée par Artslide, sous la direction de Laurent Langlois. De la jeune fille paysanne à la combattante, de ses batailles au siège et à la délivrance d’Orléans, de ses chevauchées au sacre de Charles VII à Reims, le spectacle retrace l’histoire de Jeanne d’Arc autant qu’il révèle l’architecture de la cathédrale, se jouant de l’ombre et de la lumière. La lumière a accompagné Jeanne dans son épopée chevaleresque, elle a révélé et illuminé son parcours comme un phare dans l’Histoire. Découvrez autant de séquences qui subliment la dentelle architecturale et invitent à la contemplation, une façon de magnifier la pierre pour lutter contre l’obscurantisme. Durée : 18 minutes

Gratuit

Dans le cadre des fêtes de jeanne d’Arc place sainte Croix place sainte Croix, Orléans Orléans Loiret

2022-05-07T22:40:00 2022-05-07T23:00:00

