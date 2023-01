SON & LUMIERE « DESSINE-MOI UNE HISTOIRE » Le Mans, 1 juin 2023, Le Mans .

25 rue Antoine de Saint-Exupéry Saint-Charles Sainte Croix Le Mans Sarthe Saint-Charles Sainte Croix 25 rue Antoine de Saint-Exupéry

2023-06-01 21:00:00 – 2023-06-03 23:00:00

12 14 EUR Pour fêter les 200 ans d’histoire des lycées, ce spectacle historique « Son & Lumière » est organisé en partenariat avec la Compagnie 7e Acte et Nicolas Boutruche, réalisateur et photographe (Nuit des chimères…) les 1, 2 et 3 juin 2023. Une fresque historique retraçant des périodes marquantes de Saint-Charles et Notre-Dame de Sainte-Croix, des images d’époques projetées sur la façade en mapping, plus de 70 acteurs et 130 figurants de tous âges, 100 volontaires techniciens, couturiers, farfouilleurs pour trouver des vieux objets, hôtes, sécurité… et 3 représentations d’environ 1600 places par soir les 1er, 2 et 3 juin 2023

Un projet pour rassembler des élèves, étudiants et apprentis de toutes les unités, des membres du personnel, des professeurs, des parents et amis de l’établissement.

Un spectacle Son, lumière et mapping pour revivre 200 ans d’histoire des lycées Notre-Dame de Sainte-Croix et Saint-Charles.

+33 2 43 50 16 70 https://www.stcharles-stecroix.org/son-lumiere-saint-charles-sainte-croix-le-mans/

dernière mise à jour : 2023-01-17 par