Son & lumière “Chantilly, Le Rocher des Trésors” épisode II Chantilly, 15 septembre 2022, Chantilly.

2022-09-15 – 2022-09-18

Chantilly Oise

L’Histoire n’a jamais été aussi vivante !

Après le succès populaire de 2021 de l’épisode I du « Rocher des Trésors » consacré à magnifier l’histoire de Chantilly, de ses origines au Prince de Condé et la célèbre fête de VATEL, l’Institut de France, le château de Chantilly, l’Office de Tourisme de Chantilly-Senlis et Holymage prolongent l’aventure avec l’épisode II qui célèbrera en 2022 le 200e anniversaire de la naissance d’Henri d’Orléans, duc d’Aumale, dernier propriétaire du Domaine de Chantilly et fondateur du musée Condé et de la renaissance et la restauration de ce joyau du patrimoine français.

Un son et lumière avec projections de vidéos monumentales où s’entremêlent musique et feux d’artifice et où les événements historiques s’enchaînent, les grands personnages se croisent entre le Grand Condé et le duc d’Aumale ; présence de comédiens et danseurs, de cavalière virtuose; les décors incroyables se succèdent et l’émotion gagne.

On retient son souffle ! On s’émerveille ! On rêve !

Restez connectés ! Nous vous communiquerons prochainement toutes les informations utiles.

+33 3 44 67 37 37 https://www.chantilly-senlis-tourisme.com/fetes-et-manifestations/les-temps-forts/le-rocher-des-tresors-episode-ii/?fbclid=IwAR0cOuT1nN2UwejRD1MjjjO7N-ABc8w_TiZ_ngZ3f8xMqRSQJEu9i3f0GJQ

Holymage

Chantilly

