Son et Lumières « Nos nuits étoilées » Ciran, vendredi 26 juillet 2024.

Son et Lumières « Nos nuits étoilées » Ciran Indre-et-Loire

Nos nuits étoilées vous ferons revivre les meilleurs souvenirs de 30 ans de spectacle à Ciran!

12 tableaux composés de danses de différents pays, de magnifiques costumes et décors et de jets d’eaux féeriques. Chaque soir sera clos par un magnifique feux d’artifice. Nous vous attendons nombreux.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-26 18:30:00

fin : 2024-07-26 00:00:00

Ciran 37240 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire cdfciran@gmail.com

