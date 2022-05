Son et lumières Contes et Légendes Longny les Villages Longny les Villages Catégories d’évènement: Longny les Villages

Son et lumières Contes et Légendes
Longny les Villages, 21 mai 2022, 21:30:00 - 23:00:00
Parking de l'Hôtel de Ville Longny-au-Perche

Spectacle musical, légendes contées et projection d'un son et lumière sur la façade de l' Hôtel de Ville. 
Le Manoir aux Histoires donnera un florilège de trois légendes locales. Le village de Longny sera mis à l'honneur à travers l'histoire de la butte Malbrun qui prend racine sur la commune. 
Participation des commerçants : repas de spécialités en lien avec la légende du diable.

