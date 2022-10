Son et lumières au Jardin Exotique et Botanique avec Morgan Rosko Roscoff Roscoff Catégories d’évènement: Finistre

Son et lumières au Jardin Exotique et Botanique avec Morgan Rosko

Port du Bloscon Roscoff Finistère

2022-10-24 – 2022-10-27

Finistre L’association « Corsaires et Contrebande » et les couturières d' »Un point c’est nous » organisent un son et lumières au Jardin exotique et botanique de Roscoff. Immersion au pays imaginaire de Peter Pan. De nombreuses surprises vous y attendent!

Sur réservation. grapes@wanadoo.fr +33 2 98 61 29 19 Roscoff

