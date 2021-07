Bouconville-Vauclair Bouconville-Vauclair Aisne, BOUCONVILLE VAUCLAIR Son et lumière Monampteuil Bouconville-Vauclair Bouconville-Vauclair Catégories d’évènement: Aisne

Bouconville-Vauclair Aisne Bouconville-Vauclair A l’occasion du 400e anniversaire de la naissance de Jean de La Fontaine, le Département propose un grand spectacle tout public, gratuit, à Axo’plage (Monampteuil) les vendredi 23, samedi 24 et dimanche 25 juillet 2021, à la tombée de la nuit. Venez découvrir « La Fontaine a 400 ans ! » : un spectacle de lumière et de feu qui revisite de façon spectaculaire et inédite l’œuvre du poète axonais dont les célèbres fables ont fait le tour du monde !

+33 3 23 24 60 60 https://www.aisne.com/actualites/spectacle-jean-de-la-fontaine-reservez

