Son et lumière: L’Histoire d’un roi

Son et lumière: L’Histoire d’un roi, 28 juillet 2022, . Son et lumière: L’Histoire d’un roi



2022-07-28 22:00:00 – 2022-08-20 23:45:00 EUR 0 Durée 12 mn en continu, spectacle gratuit une occasion pour les palois de redécouvrir le spectacle créé spécialement pour le château de Pau autour de l’histoire

du roi qui y naquit, le bon roi Henri IV… et de poursuivre vers la place de la Libération pour y découvrir la

projection dédiée à un autre palois devenu roi, le maréchal Bernadotte. Pour la projection au château, entrée par la grille du boulevard des Pyrénées.

Merci de vous soumettre aux contrôles Vigipirate. aucun bagage volumineux ne sera admis sur site. Durée 12 mn en continu, spectacle gratuit une occasion pour les palois de redécouvrir le spectacle créé spécialement pour le château de Pau autour de l’histoire

du roi qui y naquit, le bon roi Henri IV… et de poursuivre vers la place de la Libération pour y découvrir la

projection dédiée à un autre palois devenu roi, le maréchal Bernadotte. Pour la projection au château, entrée par la grille du boulevard des Pyrénées.

Merci de vous soumettre aux contrôles Vigipirate. aucun bagage volumineux ne sera admis sur site. Durée 12 mn en continu, spectacle gratuit une occasion pour les palois de redécouvrir le spectacle créé spécialement pour le château de Pau autour de l’histoire

du roi qui y naquit, le bon roi Henri IV… et de poursuivre vers la place de la Libération pour y découvrir la

projection dédiée à un autre palois devenu roi, le maréchal Bernadotte. Pour la projection au château, entrée par la grille du boulevard des Pyrénées.

Merci de vous soumettre aux contrôles Vigipirate. aucun bagage volumineux ne sera admis sur site. dernière mise à jour : 2022-06-23 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville