Son et lumière La Bataille de Castillon à Belvès-de-Castillon Castillon-la-Bataille

2022-07-21 – 2022-07-23

Castillon-la-Bataille Gironde EUR 14.5 29 Spectacle grandiose, mise en scène d’Eric Le Collen ; l’histoire de la guerre de cent ans ; cavaliers, nobles, paysans, bourgeois, moines, soldats, etc… toutes les franges de la société du moyen-âge représentée dans cette fresque historique qui se déploie sur 7 hectares pendant 1h30 à partir de 22h30.

En journée, visites de la ville de Castillon-la-Bataille, ateliers créatifs pour jeunes et adultes, exposition sur la guerre de 100 ans, etc…

A partir de 18h30, sur site du spectacle à Belvès-de-Castillon : ouverture du village médiéval, ses artisans, ses jeux, murder party, ses animations, visite des coulisses, ses spectacles du fortin, son auberge médiévale, ses stands de restauration rapide,…

Infos et réservations : 05.57.40.14.53 – www.batailledecastillon.com

