Son et Lumière Du Feu à la Lumière
Tartigny, 2 juillet 2022
Tartigny, Oise
10€

Du Feu à la Lumière est un spectacle retraçant l'Histoire de France à travers celle de l'Oise et du village de Tartigny. En commençant par la Préhistoire jusqu'à la Libération de 1945, en passant par la le Moyen-âge, la Renaissance, Monarchie, la Révolution Française, la Belle Époque, la 1ère Guerre Mondiale, les Années Folles et la deuxième Guerre Mondiale. De l'invention du feu il y a presque 400 000 ans, jusqu'à l'apparition de l'électricité il y a maintenant presque 2 siècles, c'est le Monde entier qui a évolué. Joué par 80 bénévoles, ce spectacle dure 1h30, et est clôturé par un feu d'artifice.

Contact: assocultureetco@gmail.com

