Les 3 – 5 – 6 – 10 – 12 – 13 août 2022

Sur le site de l’Abbaye de Bon Repos, revivez chaque été l’Histoire du Centre-Bretagne grâce à un son et lumière époustouflant. Découvrez ce pays, depuis l’ancienne voie romaine jusqu’à la construction du Canal de Nantes à Brest.

Bon-Repos, l’histoire et la légende. Un spectacle nocturne de 2 heures joué par 350 figurants et 30 cavaliers sur une scène de 2 hectares. Rythmées par une envoûtante bande musicale et des effets pyrotechniques, illustrées par des projections monumentales sur la façade de l’abbaye, les scènes vous entraînent dans un spectacle haletant, riche en émotions, où l’inattendu vous attend. Un show historique et féérique, grandiose et magique, qui perdure en centre Bretagne depuis plus de 30 ans.

racine.argoat@orange.fr +33 2 96 24 85 28 http://www.bonrepos.bzh/

