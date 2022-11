Son et lumière de Bon-Repos Bon Repos sur Blavet Bon Repos sur Blavet Catégories d’évènement: 22570

22570 Les 2, 4, 5, 9, 11 et 12 août 2023 Chaque été, le site de l’Abbaye de Bon Repos devient le théâtre d’un son et lumière joué par plus de 350 figurants, et reconnu comme l’un des meilleurs en France. Cette année, une nouvelle scène fera son entrée dans le spectacle ! Cette impressionnante mise en scène historique vous entraîne dans un spectacle haletant, riche en émotions, et vous plonge pendant 2h dans une aventure féerique… L’histoire de l’abbaye prendra vie sous vos yeux à travers des projections d’images géantes, des effets pyrotechniques et une bande musicale. 2 hectares de scènes, 35 chevaux, des chars, charrettes, carrosses, des animaux de la ferme participent à cette impressionnante mise en scène. De quoi enchanter petits et grands ! Org. Racines d’Argoat racine.argoat@orange.fr +33 2 96 24 90 75 http://www.bonrepos.bzh/ Site de Bon-Repos Saint-Gelven Bon Repos sur Blavet

