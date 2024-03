Son et lumière à Fontenay-le-Pesnel 1944-2024, STM se souvient. Fontenay-le-Pesnel, samedi 8 juin 2024.

Son et lumière à Fontenay-le-Pesnel 1944-2024, STM se souvient. Fontenay-le-Pesnel Calvados

Dans le cadre du programme 1944-2024 Seulle Terre et Mer se souvient, porté par l’office de tourisme Gold Beach.

Exposition de véhicules historiques autour du plan d’eau.

Bal populaire et présentation de danses traditionnelles amérindiennes en hommage à leur participation à la Bataille de Normandie.

Son et lumière.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-08 18:00:00

fin : 2024-06-08 23:00:00

Rue des Fontaines

Fontenay-le-Pesnel 14250 Calvados Normandie contact@goldbeach-tourisme.fr

L’événement Son et lumière à Fontenay-le-Pesnel 1944-2024, STM se souvient. Fontenay-le-Pesnel a été mis à jour le 2024-03-01 par OT Gold Beach