Son ar Mein : Le Petit Festival Plougasnou Plougasnou Catégories d’évènement: Finistère

Plougasnou

Son ar Mein : Le Petit Festival Plougasnou, 17 juillet 2022, Plougasnou. Son ar Mein : Le Petit Festival Port de Térénez Impasse Penn an dour Plougasnou

2022-07-17 – 2022-07-22 Port de Térénez Impasse Penn an dour

Plougasnou Finistère Son ar Mein organise chaque année le Petit festival de musiques en Trégor, début juillet, dans une quinzaine de communes rurales. Son ar Mein propose essentiellement des concerts de musiques anciennes ou dans l’esprit des musiques anciennes : du Moyen-Age à l’époque Classique, sur instruments d’époque et avec une recherche de fidélité à la lettre par le biais de recherches musicologiques et organologiques ; des échanges avec des traditions encore vivantes comme la gwerz ou la marionnette. Chaque année, l’équipe propose de découvrir de nouveaux lieux tout en restant fidèle à certains endroits (chapelle des Joies de Guimaëc, le café librairie Caplan, le café Théodore de Trédrez-Locquémeau…). Ces lieux sont choisis avec soin en fonction du programme des manifestations : qualités acoustiques, scénographie, environnement du site. Les musiciens sont amenés le plus souvent à jouer plusieurs fois durant le festival seuls ou au sein de différents ensembles ; logés dans le bourg de Guimaëc ou aux environs, chez l’habitant, ils participent et se mêlent ainsi à la vie locale pendant plusieurs jours. « Après la tempête », nous rassemblerons des artistes comme la claviériste Aline Zylberajch, la violoniste Alice Piérot, la violoncelliste Keiko Gomi, l’altiste Erwan Richard, la joueuse de Saenghwang Hyo Young Kim, les ensembles Hemiolia, Clément Janequin, les Récréations, le Collectif Aurita, les artistes participant à la résidence de la claveciniste Ayumi Nakagawa et pour terminer nous retrouverons Sebastian Bach avec les musiciens du festival. Contacts :

contact@petitfestival.fr

07 85 12 40 80

