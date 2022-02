SOMPTUEUSE ET FRAGILE TULIPE DES VIGNES… – SORTIE LPO ANJOU Beaulieu-sur-Layon Beaulieu-sur-Layon Catégories d’évènement: Beaulieu-sur-Layon

Beaulieu-sur-Layon Maine-et-Loire Beaulieu-sur-Layon Mais la tulipe sauvage, victime des désherbants, se fait rare. Elle réapparaît de-ci de-là, sur des parcelles bio, ou soignées sans herbicides comme dans les vignes. Venez découvrir les tulipes de la vallée du Layon entre vignes et espaces naturels ! Inscription obligatoire ! Sortie gratuite limitée à 20 places. Jadis, en mars, elle enluminait certains vignobles de jaune d’or… +33 2 41 44 44 22 http://www.lpo-anjou.org/ Mais la tulipe sauvage, victime des désherbants, se fait rare. Elle réapparaît de-ci de-là, sur des parcelles bio, ou soignées sans herbicides comme dans les vignes. Venez découvrir les tulipes de la vallée du Layon entre vignes et espaces naturels ! Inscription obligatoire ! Sortie gratuite limitée à 20 places. Beaulieu-sur-Layon

