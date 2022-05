Somnole Marseille 2e Arrondissement, 6 juillet 2022, Marseille 2e Arrondissement.

Boris Charmatz I [Terrain]



Tout est intériorité, rêverie et délicatesse dans le premier solo écrit et dansé par Boris Charmatz. Tout semble fluide comme au sortir d’un état de sommeil favorable à l’esquisse du mouvement, alangui puis peu à peu fiévreux, et à l’émergence d’une ligne mélodique de plus en plus intense et tonique. C’est un rêve éveillé à la musicalité contagieuse…



Il danse en sifflant et siffle en dansant. Il apparaît et disparaît dans l’obscurité obsidienne comme par enchantement. Le voilà seul en scène, à demi nu, guidé par ses impulsions, ses tropismes et ses états de demi-sommeil. Cet entre-deux où il peut imaginer un hymne à la danse dans une continuité de gestes et de souffles, de références savantes et d’images populaires. De réminiscences mélodiques aussi, créées par lui-même ou issues d’un vaste répertoire : Vivaldi, Bach, Mozart, mais aussi de musiques de western comme celles d’Ennio Morricone… Personne n’est laissé à la marge de cette immense rêverie poétique, musicale et chorégraphique, dansée au gré de ses modulations et de ses vibrations. Plus qu’une étude sur l’état du corps au repos, endormi ou confiné, Somnole est une performance d’une grande exigence et d’une exquise drôlerie : une sublimation du corps dansant et de la pensée en mouvement.



Création 2021

Chorégraphie et interprétation : Boris Charmatz

Assistante chorégraphique : Magali Caillet Gajan

Travail vocal : Dalila Khatir

Avec les conseils de Bertrand Causse et Médéric Collignon

Inspirations musicales: J.S. Bach, A. Vivaldi, B. Eilish, La Panthère Rose, J. Kosma, E. Morricone, chants d’oiseaux, G.F. Haendel, Stormy Weather… liste complète disponible sur borischarmatz.org

Directrice déléguée [terrain] : Hélène Joly



Durée 1h

Conseillé à partir de 8 ans



Coproduction Festival de Marseille

