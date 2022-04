SOMNIUM / théâtre, musique, lyrique / Cie SUMAK Plounéour-Brignogan-plages Plounéour-Brignogan-plages Catégories d’évènement: Finistère

La compagnie SUMAK présente son nouveau spectacle SOMNIUM, entre théâtre, musique et chant lyrique. Un homme, des instruments, tous à vendre, dans une brocante, quelque part. Une jeune femme, sensible à la musique. Exaltés par la musique, les âmes révèlent leurs fêlures, les cœurs s'ouvrent, et nous découvrirons que cette rencontre n'est peut-être pas due au hasard. Ici, à la croisée des styles musicaux, le chant lyrique rencontre scie musicale, thérémine, noise-box, guitare, piano… pour explorer de nouveaux horizons…

