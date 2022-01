SOMNIUM / théâtre, musique, lyrique / Cie SUMAK Plounéour-Brignogan-plages Plounéour-Brignogan-plages Catégories d’évènement: Finistère

Plounéour-Brignogan-plages

SOMNIUM / théâtre, musique, lyrique / Cie SUMAK Plounéour-Brignogan-plages, 20 février 2022, Plounéour-Brignogan-plages. SOMNIUM / théâtre, musique, lyrique / Cie SUMAK Rue de l’Eglise Brignogan-Plages Plounéour-Brignogan-plages

2022-02-20 17:00:00 – 2022-02-20 18:15:00 Rue de l’Eglise Brignogan-Plages

Plounéour-Brignogan-plages Finistère Plounéour-Brignogan-plages Un homme, des instruments, tous à vendre, dans une brocante, quelque part.

Une jeune femme, sensible à la musique.

Elle chante, il joue.

Une complicité naît, propice aux confidences.

Quelle raison pousse cet homme, musicien, à faire table rase de son passé?

À se séparer de tous ces instruments?

Qui est cette femme, curieuse, attentive?

Pourquoi est il si troublé par le chant lyrique? Exaltés par la musique, les âmes révèlent leurs fêlures, les cœurs s’ouvrent,

et nous découvrirons que cette rencontre n’est peut-être pas due au hasard. Ici, à la croisée des styles musicaux, le chant lyrique rencontre scie musicale, thérémine, noise-box, guitare, piano … pour explorer de nouveaux horizons…

EXTRAIT: https://vimeo.com/602657231/08eec07d6d Rue de l’Eglise Brignogan-Plages Plounéour-Brignogan-plages

