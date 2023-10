Stage Danses Trad’s Sommières, Sommières (30) Stage Danses Trad’s Sommières, Sommières (30), 11 novembre 2023, . Stage Danses Trad’s Samedi 11 novembre, 16h00 Sommières, Sommières (30) euro Dans le cadre du 23eme balèti d’automne de l’association « Coriandre » Lucette ,accompagnée de ses musiciennes de l’association « Los Romegaires » de Narbonne , vous invite à partager l’avant bal par un stage . Scotiches , bourrées , polka , rondeaux , masurka .. N’aurons plus aucun secret pour vous défouler le soir sur le parquet . source : événement Stage Danses Trad’s publié sur AgendaTrad Sommières, Sommières (30) Sommières, 30250 Sommières, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/45977 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Sommières, Sommières (30) Adresse Sommières, 30250 Sommières, France latitude longitude 43.78345;4.089738

