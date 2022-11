Balsanstrass à Sommières – le retour— Sommières, Sommières (30)

Balsanstrass à Sommières – le retour— Dimanche 11 décembre, 14h00 Sommières, Sommières (30)

10€

avec EthOc Sommières, Sommières (30) Sommières, 30250 Sommières, France [{« link »: « https://lite.framacalc.org/balsanstrass6221211-9xij »}, {« link »: « mailto:ethoc.zic@gmail.com »}, {« link »: « https://agendatrad.org/e/39680 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Réservation : Cliquez ici ;-) ou bien….. par mail : ethoc.zic@gmail.com Pour la 7ème édition du balsanstrass, EthOc! persiste, en puisant toujours sans vergogne dans les musiques traditionnelles profondément enracinées comme dans les mélodies actuelles, saupoudre son répertoire de quelques créations, d’harmonies parfois singulières, et vous invite au voyage au pays des danses trad… source : événement Balsanstrass à Sommières – le retour— publié sur AgendaTrad

2022-12-11T14:00:00+01:00

2022-12-11T18:00:00+01:00

