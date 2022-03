SOMMETS DE L’ORCHESTRE (ORCHESTRE NATIONAL DU CAPITOLE) Toulouse Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

SOMMETS DE L'ORCHESTRE (ORCHESTRE NATIONAL DU CAPITOLE)
HALLE AUX GRAINS 1 Place Dupuy Toulouse
2022-04-23 20:00:00
5 EUR - 40 EUR

C'est dans Parsifal qu'il avait fait ses débuts à Toulouse. Le chef allemand Frank Beermann revient pour un nouveau défi : la Symphonie n° 7 de Bruckner. Longtemps mal-aimé des salles, le génie du compositeur autrichien fait aujourd'hui le bonheur des interprètes et des mélomanes. Sous la baguette de Beermann, il est à parier que la Symphonie n° 7 trouvera une puissance et un souffle renversants. Un concert de musique classique à ne pas louper !

