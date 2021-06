Toulouse Halle aux grains Haute-Garonne, Toulouse Sommets de l’orchestre Halle aux grains Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Halle aux grains, le samedi 23 avril 2022 à 20:00

C’est dans _Parsifal_ qu’il avait fait ses débuts à Toulouse. Le chef allemand Frank Beermann revient pour un nouveau défi : la _Symphonie n° 7_ de Bruckner. Longtemps mal-aimé des salles, le génie du compositeur autrichien fait aujourd’hui le bonheur des interprètes et des mélomanes. Sous la baguette de Beermann, il est à parier que la _Symphonie n° 7_ trouvera une puissance et un souffle renversants. **Frank Beermann** / Direction **David Fray** / Piano **MOZART** CONCERTO POUR PIANO N°21 EN UT MAJEUR, K. 467 **BRUCKNER** SYMPHONIE N°7 EN MI MAJEUR, A.109 Mozart, Bruckner Halle aux grains 1 Place Dupuy, 31000 Toulouse Toulouse Toulouse Centre Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-23T20:00:00 2022-04-23T22:00:00

