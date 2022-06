Sommet du romantisme – Saison ONPL Cité des Congrès, 21 mars 2023, Nantes.

2023-03-21

Horaire : 20:30 21:50

Gratuit : non 7 € à 36 € BILLETTERIES places à l’unité à partir du 1er juin 2022 :- onpl.fr- à la Cité des Congrès, 7 rue de Valmy à Nantes, 02 51 25 29 29 (lundi 14h à 18h, mardi au vendredi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h – fermée du 1er au 15/8/22)- 1h avant l’ouverture de la salle, sous réserve du nombre de places disponibles.

Sommet du romantisme avec le Chœur de l’ONPL Concert – Saison de l’Orchestre National des Pays de la Loire. Programme : Johannes Brahms (1833-1897) : Nänie – 14 min. Johannes Brahms (1833-1897) : Le chant du destin – 17 min. – Chœur de l’ONPL – Valérie Fayet, cheffe de chœur Robert Schumann (1810-1856) : Introduction et Allegro appassionato – 16 min. – Christian Zacharias, piano Robert Schumann (1810-1856) : Symphonie n°4 – 32 min. Christian Zacharias, directionQuel bonheur de retrouver le Chœur de l’ONPL dans ce programme de musique romantique allemande. Pleins de tendresse et de charme, Nänie et le Chant du destin nous racontent les misères terrestres et les consolations éternelles. Brahms nous parle ici de la destinée humaine et de l’inéluctabilité de la mort mais aussi d’apaisement et de consolation. Deux véritables chants d’espoir d’un romantisme et d’une douceur à couper le souffle. Ces concerts seront également l’occasion d’entendre le grand pianiste allemand Christian Zacharias. À la baguette et au piano, il interprètera l’Introduction et Allegro appassionato de Schumann, un « morceau magnifique d’un romantisme éclatant » selon les mots de Clara, l’épouse du compositeur. Interprète des états sublimes de l’âme et du cœur, au sommet de son génie créatif, ce dernier fit de sa Quatrième Symphonie une longue confession. Les chants de Brahms, interprétés par le Chœur de l’ONPL, évocation d’un romantisme et d’une douceur à couper le souffle.

Cité des Congrès Centre-ville Nantes 44000

02 51 88 20 00 https://lacite-nantes.fr/ 02 51 25 29 29 https://onpl.fr