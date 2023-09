Journée médiévale dans les ruines du château Sommet du mont, ruines du Château Montrond-le-Château Catégories d’Évènement: Doubs

Journée médiévale dans les ruines du château Sommet du mont, ruines du Château Montrond-le-Château, 17 septembre 2023, Montrond-le-Château. Journée médiévale dans les ruines du château Dimanche 17 septembre, 10h00 Sommet du mont, ruines du Château Entrée libre | Accès PMR | Sur inscription Plusieurs animations grtatuites vous seront proposées le dimanche 17 septembre de 10h00 à 18h00 :

– Frappe de monnaie féodale ;

– Visite commentée de l’histoire du château ;

– Combats, duels et armes ;

– Atelier de cuisine médiévale ;

– Textile et filage / vannerie ;

– Rando libre patrimoniale ;

– Buvette sur site ;

Sommet du mont, ruines du Château 25660 Montrond-le-Château Montrond-le-Château 25660 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

