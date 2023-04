Balade botanique contée au Mont Bernon, à Epernay Sommet du Mont Bernon Épernay Catégories d’évènement: Épernay

Balade botanique contée au Mont Bernon, à Epernay Sommet du Mont Bernon, 3 juin 2023, Épernay. Balade botanique contée au Mont Bernon, à Epernay Samedi 3 juin, 18h00 Sommet du Mont Bernon site naturel, prévoir les chaussures adaptées « Histoire d’un soir » au Mont Bernon. Venez découvrir le site du Mont Bernon autrement, grâce à une balade botanique contée par Laurent Azuelos, conteur botaniste. Sommet du Mont Bernon chemin de la source 51200 Epernay Épernay 51200 Marne Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 0326557200 »}, {« type »: « email », « value »: « archives-patrimoine@ville-epernay.fr »}] Le mont Bernon domine Epernay. Il a été aménagé en 2018, de façon rustique et avec des matériaux naturels, afin de le mettre en valeur. Des points de vues sur les paysages de la Champagne classés à l’Unesco ont été créés. Le belvédère Pierre Cheval permet de se reposer et de pique-niquer pendant que les enfants se défoulent sur le parcours d’obstacles. parking sur site Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

