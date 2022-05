Sommet de Strasbourg STRASBOURG, 5 mai 2022, Strasbourg.

du jeudi 5 mai au dimanche 8 mai à STRASBOURG

Depuis le 9 mai 2021, tous les citoyens européens sont appelés à participer à la Conférence sur l’avenir de l’Europe pour débattre des priorités de l’Europe et réfléchir à l’avenir qu’ils souhaitent lui donner. Si ce grand temps de débat est un moment inédit pour refonder l’Europe, plusieurs signaux inquiètent quant aux suites qui lui seront effectivement données. A ce jour, le calendrier et les modalités de prise en compte réelle des aspirations restent incertains. Par ailleurs, les suites infructueuses réservées aux précédentes consultations citoyennes sur l’Europe donnent peu d’espoir quant à la considération donnée aux propositions faites dans le cadre de la Conférence sur l’avenir de l’Europe. En effet, si la parole a été de nombreuses fois donnée aux citoyens européens pour connaître leurs attentes, leurs contributions sont bien souvent restées répertoriées dans des rapports. Ne laissons pas une nouvelle fois notre parole sans suite ! Loin de se résigner, la société civile européenne souhaite donc se mobiliser pour que ce moment de démocratie participative ne reste pas lettre morte. Les conclusions de la Conférence sur l’avenir de l’Europe en mai 2022 constituent une chance unique pour la société civile de définir l’Europe qu’elle veut et pour les dirigeants européens de la traduire en actes. Les attentes sont fortes. La Conférence sur l’avenir de l’Europe peut déboucher sur une réforme sincère et profonde portée par les institutions européennes et impliquant ses citoyens, en particulier les plus jeunes. Elle peut enfin donner lieu aux changements qui permettront à l’Europe d’être en capacité de relever les défis de notre siècle et qui nous concernent tous, au premier rang desquels le changement climatique. Une chance unique de changer l’Europe Avant que la Conférence sur l’avenir de l’Europe ne prenne fin, nous invitons tous les acteurs de la société civile européenne à prendre part au Sommet de Strasbourg du 5 au 8 mai 2022. Quatre jours durant, débats, séminaires, ateliers, tables-rondes, hackathons, conférences, rencontres, formations, événements festifs ou ludiques viendront nourrir le programme du Sommet de Strasbourg. Chaque organisation de la société civile participante pourra contribuer au programme en étant à l’initiative d’événements organisés tout au long du sommet. Un appel à contributions adressé aux organisations de la société civile françaises et européennes est actuellement en cours pour co-construire le programme du sommet et proposer des rencontres participatives ouvertes au plus grand nombre dans différents lieux de Strasbourg. Il contribuera à valoriser l’engagement citoyen en Europe et la mobilisation autour des travaux de la Conférence sur l’avenir de l’Europe pour en faire le bilan et en partager les expériences. Les temps forts du Sommet de Strasbourg auront lieu le samedi 7 mai. Il réunira toutes les forces vives de la société civile européenne (associations, syndicats, ONG, fondations…) au sein d’une Convention pour fixer la marche à suivre à l’issue de la Conférence sur l’avenir de l’Europe. Se succèderont à la tribune représentants de la société civile, parlementaires européens et nationaux, citoyens et témoins de la Conférence. Elle se déroulera dans plusieurs lieux de la Ville grâce à la retransmission instantanée des discussions. Inspiré des temps forts qui ont fait l’Histoire de la construction européenne, le Sommet de Strasbourg trouvera son point d’orgue avec une Marche pour l’Europe. Se voulant la plus grande mobilisation citoyenne jamais organisée pour le projet européen dans la capitale alsacienne, elle doit incarner la mobilisation de la société civile européenne en faveur de la poursuite de la construction européenne. Son parcours aboutira au pied du Parlement européen, lieu de la démocratie européenne. Les objectifs du Sommet : Soutenir les propositions élaborées par les citoyens dans le cadre de la Conférence, Coordonner la société civile européenne dans ses actions pour pousser les dirigeants européens à s’engager dans la mise en oeuvre des propositions faites pendant la Conférence sur l’avenir de l’Europe, Donner une suite à la Conférence en convoquant une Convention constituante et en revendiquant une réforme ambitieuse de l’Union. Une ambition commune : fédérer la société civile européenne à Strasbourg Initiative lancée en 2021, le Sommet de Strasbourg repose sur l’implication d’un comité d’organisation composé de plusieurs dizaines de bénévoles issus de multiples associations de la société civile européenne, implantées à travers tout le continent. Y sont représentées des organisations présentes dans plus de 30 pays en Europe, tels que l’Association européenne pour la démocratie locale, l’Union des fédéralistes européens (UEF) et les Jeunes Européens Fédéralistes (JEF), dont la section française porte l’organisation du Sommet. Enfin, les sections alsaciennes de ces associations sont nos relais locaux et permettent la bonne organisation de cet événement à Strasbourg. Le Sommet de Strasbourg recense déjà de nombreux volontaires et organisations partenaires que ce soit au niveau local, national et européen. Au-delà de l’implication de leur structure dans l’organisation et la promotion de l’événement, ses représentants souhaitent mobiliser leurs réseaux, leurs délégations et leurs militants pour donner à cet événement toute son envergure. Parmi les réseaux engagés dans la mobilisation : le Forum civique européen, Civil Society Europe, ALDA, le Forum européen de la jeunesse et le Forum français de la jeunesse (FFJ), le Mouvement Européen – International, les groupes politiques du Parlement européen, la Confédération européenne des syndicats, le Groupe Spinelli au Parlement européen, etc. Pour accueillir au mieux les organisations participantes et leurs délégations, l’équipe d’organisation du Sommet s’engage à mettre à disposition des lieux équipés pour la réalisation de leurs événements (ateliers, conférences, etc.) dans le cadre du Sommet. Elle assure en d’autres termes la mise en œuvre logistique de l’événement ainsi que sa stratégie de communication. Elle orchestre également la mobilisation pour la journée du 7 mai 2022 à travers la coordination de la Convention et de la Marche pour l’Europe.

