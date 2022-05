Sommet de l’Excellence Industrielle En ligne Catégorie d’évènement: Creuse

En ligne, le mardi 17 mai à 11:30

Nos partenaires Start Innovation CIC Lyonnaise de Banque et Start2Prod, spin-off du groupe Michelin, s’associent pour vous proposer ?? ?????? ?? ?’?????????? ????????????, d’avril à juin 2022 ? Au programme : 4 conférences de 30 minutes pour accompagner vos réflexions et démarches industrielles ?, quels que soient votre secteur et maturité (start-up, PME innovantes, PME, ETI, grands groupes). ?? Mardi 17 mai à 11h30 – ?é????? ?’?????? ??????????????? à ?????? é???? ?? ????? ?? ??? (conception, développement,…).

Gratuit sur inscription

