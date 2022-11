Sommes-nous libres de sourire ? Marseille 1er Arrondissement, 21 novembre 2022, Marseille 1er Arrondissement.

EUR 5 30 Qu’est-ce que le sourire apporte à la communication entre humains ? Existe-t-il différents types de sourires ? Utilise-t-on le sourire de manière systématique et universelle ? Cette conférence apportera quelques éléments de réponses à ces questions.



Les études en gestuelle s’intéressent principalement aux rôles des gestes des mains dans l’interaction mais peu d’études analysent le rôle du sourire. Nous ferons le parallèle entre ce que nous savons du rôle des gestes manuels dans l’intercompréhension entre locuteurs et nos connaissances sur le sourire. Cette expression faciale extrêmement présente dans nos interactions quotidiennes sera analysée et décrite au moyen d’outils utilisés en sciences du langage. Nous présenterons notamment un logiciel de détection automatique des sourires développé pour les besoins de nos études. Nous discuterons du rôle et des régularités d’apparition du sourire dans la conversation tout en détaillant l’effet de la relation entretenue par les interlocuteurs sur l’utilisation de leur sourire.



Conférence de Mary Amoyal, docteure en sciences du langage, attachée temporaire d’enseignement et de recherche, Département des Sciences du langage Laboratoire Parole et Langage (CNRS / UMR 7309).

