Sommermarik : marché du terroir Mittelbergheim Mittelbergheim Catégories d’évènement: 67140

Mittelbergheim

Sommermarik : marché du terroir Mittelbergheim, 13 juillet 2022, Mittelbergheim. Sommermarik : marché du terroir Mittelbergheim

2022-07-13 17:00:00 – 2022-08-24 20:00:00

Mittelbergheim 67140 Mittelbergheim Sur place, vous trouverez un stand de volailles, légumes, fruits, jus de pomme, bière artisanale, confitures, sel aromatique, boulanger traditionnel, fromager, de bon crus de nos viticulteurs, chaque semaine, tartes flambées et barbecue mis à votre disposition. Vente de produits locaux +33 3 88 08 92 29 Sur place, vous trouverez un stand de volailles, légumes, fruits, jus de pomme, bière artisanale, confitures, sel aromatique, boulanger traditionnel, fromager, de bon crus de nos viticulteurs, chaque semaine, tartes flambées et barbecue mis à votre disposition. Mittelbergheim

dernière mise à jour : 2022-05-19 par

Détails Catégories d’évènement: 67140, Mittelbergheim Autres Lieu Mittelbergheim Adresse Ville Mittelbergheim lieuville Mittelbergheim Departement 67140

Mittelbergheim Mittelbergheim 67140 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mittelbergheim/

Sommermarik : marché du terroir Mittelbergheim 2022-07-13 was last modified: by Sommermarik : marché du terroir Mittelbergheim Mittelbergheim 13 juillet 2022 67140 Mittelbergheim

Mittelbergheim 67140