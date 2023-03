Ouverture du Musée du Patrimoine Agricole Sommerau Sommerau Catégories d’Évènement: 67440

Sommerau

Ouverture du Musée du Patrimoine Agricole, 16 avril 2023, Sommerau
8 rue de Birkenwald
Sommerau 67440

2023-04-16 10:00:00 – 2023-04-16 20:00:00

La collection comprend plus de 600 pièces, du simple outil à la moissonneuse-batteuse, en passant par toutes les machines ayant servi autrefois à la polyculture locale. Des espaces spécifiques liés à l'agriculture côtoient ce matériel rangé par thème : atelier du forgeron, du charron, cuisine à l'ancienne, bûcheronnage.
+33 3 88 70 89 77

