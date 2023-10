Cet évènement est passé Journée conduite de tracteur en sécurité Sommerance Sommerance Catégories d’Évènement: Ardennes

Sommerance Journée conduite de tracteur en sécurité Sommerance Sommerance, 7 juin 2023, Sommerance. Journée conduite de tracteur en sécurité Mercredi 7 juin, 09h30 Sommerance La MSA Marne Ardennes Meuse, son réseau des élus du Vouzinois, en partenariat avec la Communauté de Communes de l’Argonne Ardennaise, ont le plaisir de vous inviter à une journée consacrée à la conduite du tracteur en sécurité.

Programme du matin :

Présentation du service Santé Sécurité au Travail (SST) de la MSA avec rappel sur l’accidentologie sur la conduite de tracteurs,

Présentation de la réglementation des engins agricoles et forestiers par Groupama,

Prise de poste de la théorie à la pratique présentée par un professeur d’agroéquipement du Campus Agro Environnemental de Saint-Laurent. Programme de l’après-midi :

Prise en main, conduite du tracteur et manoeuvres. Le repas est inclus et pris en charge par la MSA. Cette formation est limitée à 8 participants. Possibilité d’une autre session au cours du second semestre 2023. Renseignements et inscriptions :

Caroline Charuel : 06.30.65.65.98 / 03.26.02.84.37

charuel.caroline@mam.msa.fr Sommerance 24 Rue du Lavoir, 08250 Sommerance Sommerance 08250 Ardennes Grand Est [{« link »: « mailto:charuel.caroline@mam.msa.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-07T09:30:00+02:00 – 2023-06-07T16:30:00+02:00

