SPECTACLE – LICHOUSERIES ET BALIVERNES Calvinothèque Sommelonne, vendredi 2 février 2024.

Début : Vendredi 2024-02-02 18:30:00

Lichouseries et Balivernes est une soirée improvisée où nous construirons ensemble un temps dédié à la poésie, où les mots sortiront des pages et prendront vie à travers nos corps et nos voix. Une sélection de textes et quatre maestros accompagneront notre temps de partage poétique.

L’entrée sera libre. Nous prévoyons des petits délices à manger avec les doigts ou à siroter pour accompagner votre soirée (contre somme modique, prenez vos porte-monnaies).

Gratuit – à partir de 8 ans.

Réservation fortement recommandée, par téléphone.Tout public

Calvinothèque 1 Rue de l’Eglise

Sommelonne 55170 Meuse Grand Est



